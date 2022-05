Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Mädchen aus Sauensiek vermisst - 17-Jährige wohlbehalten zurück, Unbekannte entwenden 150 Kunststoff-Paletten im Alten Land, Wohnungseinbruch in Stade

Stade (ots)

1. Mädchen aus Sauensiek vermisst - 17-Jährige wohlbehalten zurück

Seit zwei Tagen wurde eine 17-Jährige aus Sauensiek vermisst. (wir berichteten).

Durch die Veröffentlichung der Vermisstensuche in der Presse und den sozialen Medien wurde die junge Frau auf die Suche aufmerksam und hatte sich am gestrigen Mittwochabend bei der Bundespolizei am Hamburger Hauptbahnhof gemeldet.

Sie wurde dann noch in der Nacht nach der Befragung durch die zuständigen Ermittler der Buxtehuder Polizei ihren Eltern übergeben und ist nun wieder zu Hause.

Eine Straftat im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden konnte ausgeschlossen werden.

2. Unbekannte entwenden 150 Kunststoff-Paletten im Alten Land

Unbekannte Diebe haben in der Zeit zwischen Donnerstag, den 12.05. und Montag, den 16.05. in der Dollerner Straße in Guderhandviertel das umzäunte Firmengelände eines Fleisch-Großhandels betreten und dann dort ca. 150 Kunststoff-Paletten entwendet.

Zum Abtransport des Diebesgutes müssen der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug am Tatort gewesen sein.

Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 01442-898130 bei der Polizeistation Steinkirchen zu melden.

3. Wohnungseinbruch in Stade

Zwischen Sonntag, den 15.05., 19:00 h und Mittwoch, den 18.05., 19:00 h sind bisher unbekannte Einbrecher in Stade in der Wagnerstraße nach dem Aufbrechen der Hauseingangstür in ein dortiges Wohnhaus eingedrungen und haben die Innenräume der Doppelhaushälfte durchsucht.

Was dabei entwendet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell