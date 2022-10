Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: E-Scooter gestohlen; Bispingen: Einbruch in Fastfood-Restaurant; Soltau: Pedelec-Fahrer bei Zusammenstoß verletzt; Rethem: Zeugen gesucht

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 18.10.2022 Nr. 1

17.10./E-Scooter gestohlen

Soltau: Diebe entwendeten am Montag, zwischen 12 Uhr und 18 Uhr in der Bahnhofstraße einen E-Scooter, welcher in einem Fahrradständer abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf 450 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Soltau, 05191/93800 entgegen.

17.10./Einbruch in Fastfood-Restaurant

Bispingen: In der Nacht von Sonntag zu Montag verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Gelände eines Schnellrestaurants an der Behringer Straße. Nach Aufhebeln eines Fensters sowie einer Nebeneingangstür gelangten sie in das Gebäudeinnere. Hier wurde die Tür zu einem Büro aufgebrochen. Die Täter entwendeten Bargeld. Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei Bispingen, Tel. 05194/982460

17.10./Pedelec-Fahrer bei Zusammenstoß verletzt

Soltau: Zu einem Unfall zwischen einer 58-jährigen Autofahrerin und dem 58-jährigen Fahrer eines Pedelecs kam es gestern Morgen gegen 07:55 Uhr auf der Kreuzung Krauls´Eck. Beim Linksabbiegen von der Winsener Straße in die Lüneburger Straße kollidierte die Pkw-Fahrerin mit dem entgegenkommenden, bevorrechtigten Radler. Dieser wurde leicht verletzt und in das Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw sowie am Pedelec entstand Sachschaden.

17.10./Zeugen gesucht

Rethem: Am Montag zwischen 14:10 Uhr und 14:45 Uhr wurde in der Straße Zur Scheibenwiese ein dort geparkter grauer Pkw, der Marke Mitsubishi/Galant offensichtlich angefahren und an der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Rethem, Tel. 05165/291340 zu melden.

