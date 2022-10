Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Essel: Fenster im 1. OG aufgehebelt; Schneverdingen: Durch Kellerfenster eingedrungen; Bomlitz: Fahrzeugteile ausgebaut

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 14.10.2022 Nr. 1

13.10 / Fenster im 1. OG aufgehebelt

Essel: Am Donnerstagabend, in der Zeit zwischen 18.00 und 22.30 Uhr begaben sich Einbrecher auf eine Terrassenüberdachung eines Einfamilienhauses am Langen Feldweg und hebelten ein Fester im ersten Obergeschoss auf, während sich ein Bewohner im Erdgeschoss befand. Sie gelangten in die Räume und entwendeten Schmuck. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

13.10 / Durch Kellerfenster eingedrungen

Schneverdingen: Unbekannte hebelten am Donnerstagnachmittag, in der Zeit zwischen 14.40 und 17.50 Uhr ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses am Föhrengrund auf, durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise zum Geschehen bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

13.10 / Fahrzeugteile ausgebaut

Bomlitz: In der Nacht zu Donnerstag waren Autoteilediebe in Bomlitz an drei Orten aktiv: zweimal an der Straße An den Buchen und einmal an der Straße Schlehenworth. Sie drangen auf unterschiedlichen Art in die Fahrzeuge ein und entwendeten unter anderem zwei Lenkräder, eine Hupe, einen Airbag, einen Bordcomputer und Bargeld. Betroffen waren Fahrzeuge der Marken BMW und Mercedes. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell