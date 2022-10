Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Unfallfahrer gesucht; Schneverdingen: Altmetalle gestohlen; Walsrode: Anhänger entwendet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.10.2022 Nr.1

13.10./Unfallfahrer gesucht

Schneverdingen: Bereits am 20.09.2022, gegen 16:15 Uhr ereignete sich im Grillenweg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Zwischen dem Fahrer eines PKW mit Anhänger und einem 9-jährigen Kind, welches mit dem Fahrrad unterwegs war, kam es im Grillenweg und der Einmündung zum Schmetterlingsweg zu einem Zusammenstoß. Das Kind stürzte und verletze sich leicht. Der männliche Fahrzeugführer hielt an und kümmerte sich um das Kind. Er verließ dann jedoch die Unfallstelle. Die Polizei Schneverdingen bittet nun den Fahrer oder mögliche Zeugen sich bei der Dienststelle, Tel. 05193/982500 zu melden.

12.10./Altmetalle gestohlen

Schneverdingen: Vom Gelände einer Firma in der Straße Hoornsfeld entwendeten unbekannte Täter am Mittwoch, gegen 09:15 Uhr Messingarmaturen im Wert von rund 400 Euro. Die Täter wurden bei dem Diebstahl von Zeugen gestört und flüchteten in einem blauen Pkw Ford. Offensichtlich die gleichen Täter wurden am Objekt gegen 23:40 Uhr noch einmal aktiv. Sie schnitten hierbei einen Zaun auf und entwendeten weiteres Altmetall vom Firmengelände. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schneverdingen, 05193/982500 entgegen.

11.10./Anhänger entwendet

Walsrode: Im Zeitraum von Samstag, 08.10.2022 zu Dienstag, 11.10.2022 entwendeten unbekannte Täter einen silbernen Pkw-Tandemanhänger der Marke Koch von einer Grünfläche am Benzer Weg. Wer Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib des Anhängers machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Walsrode, Tel. 05161/984480 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell