Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Kirchwahlingen: Uhu-Paar aus Voliere freigelassen; Schwarmstedt

Hannover: Die Polizei fragt: Wem gehören diese Fahrräder? (Fotos anbei)

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.10.2022 Nr. 2

10.10 / Uhu-Paar aus Voliere freigelassen

Kirchwahlingen: Unbekannte zerschnitten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf dem Spargelgut Meyer eine Außenvoliere, in der ein Uhu-Paar lebte. Die Eulen sind seither verschwunden. Sie können in freier Wildbahn aller Wahrscheinlichkeit nach nicht überleben, da es sich um Zuchttiere für Auswilderungsprojekte handelt. Erst die gezüchteten Jungtiere erlernen das Jagen. Die entwendeten oder freigelassenen Uhus können es nicht. Der Wert des Uhu-Pärchens wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat und zum Verbleib der Tiere nimmt die Polizei Rethem unter 05165/291340 entgegen.

10.10 / Die Polizei fragt: Wem gehören diese Fahrräder? (Fotos anbei)

Schwarmstedt / Hannover: Nach dem Hinweis eines Schaffners in der Nacht zu Freitag, gegen 00.35 Uhr auf Fahrraddiebe im Regionalzug von Hannover in Richtung Schwarmstedt, nahmen Polizeibeamte zwei männliche Tatverdächtige fest und stellten drei Fahrräder sicher. Die Tatverdächtigen im Alter von 22 und 26 Jahren aus Bad Fallingbostel wollen den Zug nach eigenen Angaben in Hannover bestiegen haben. Bei den Fahrrädern handelt es sich um zwei Damenräder der Marken Rabeneick und Senator sowie ein Herrensportrad. Sie konnten bisher keiner Straftat zugeordnet werden. Hinweise auf die Eigentümer nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell