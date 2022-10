POL-HK: Bad Fallingbostel: Ladendieb verletzt Supermarkt-Mitarbeiter; Bad Fallingbostel: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige nach Raub fest; Bad Fallingbostel: E-Scooter-Dieb versprüht Reizgas - Festnahme

Polizeiinspektion Heidekreis

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.10.2022 Nr. 1

07.10 / Ladendieb verletzt Supermarkt-Mitarbeiter

Bad Fallingbostel: Am Freitag, gegen 18.00 Uhr beging ein 32jähriger Mann aus Bad Fallingbostel im Rewe-Markt am Kirchplatz einen Diebstahl, passierte die Kasse und flüchtete. Ein 62jähriger Mitarbeiter folgte dem Täter und hielt ihn im Bereich des Parkplatzes an der Eisdiele fest. Der Täter stieß dem Opfer daraufhin mehrmals das Knie in die Rippen. Die hinzugerufene Polizei nahm den Täter fest. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

08.10 / Polizei nimmt zwei Tatverdächtige nach Raub fest

Bad Fallingbostel: Polizeibeamte nahmen am späten Samstagabend, gegen 23.00 Uhr zwei Tatverdächtige aus Bad Fallingbostel auf der Konrad-Zuse-Straße fest, die im Verdacht stehen, gegen 22.50 Uhr einen Raub am Bahnhof begangen zu haben. Das Opfer, ein 17jähriger Fallingbosteler war am Ticketautomat zunächst von einem der Täter angegriffen worden. Dieser habe versucht, das Portmonee des Opfers zu entreißen, so der Jugendliche. Beide seien zu Boden gegangen, der zweite Täter sei erschienen. Das Opfer habe aufgrund der Überzahl von weiteren Handlugen abgelassen. Die Täter flüchteten mit Portmonee über die Bahnschienen. Das Opfer blieb unverletzt. Die 23 und 40 Jahre alten Täter wurden am Festnahmeort durchsucht und zur Polizeidienststelle gebracht. Bargeld konnte aufgefunden werden. Ein durchgeführter Drogentest des 23-Jährigen reagierte positiv auf THC. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Raubes ein.

07.10 / E-Scooter-Dieb versprüht Reizgas - Festnahme

Bad Fallingbostel: Ein 25jähriger Mann aus Bad Fallingbostel wurde am Samstagabend, gegen 19.30 Uhr von der Polizei am Hartemer Weg festgenommen. Er steht im Verdacht am Freitag, zwischen 07.00 Uhr und 17.00 Uhr einen E-Scooter am Tietlinger Lönsweg entwendet zu haben. Als der Geschädigte den Täter am Nachmittag des Folgetages mit dem E-Scooter auf dem Rewe-Parkplatz am Kirchplatz wiedererkannte, flüchtete der Täter über den Sebastian-Kneipp-Platz in Richtung Vogteistraße und versprühte hinter sich Reizstoff. Der Geschädigte wurde dabei an den Augen verletzt. Polizeibeamte nahmen den Täter etwa eineinhalb Stunden später fest und durchsuchten seine Wohnung. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und schweren Diebstahls ermittelt.

09.10 / Einbrecher unterwegs

Walsrode: Am vergangenen Wochenende stiegen Einbrecher sowohl in ein Einfamilienhaus am Kappellenkamp als auch in ein Haus an der Kirchstraße ein. In einem Fall wurde ein Fenster eingeschlagen, im anderen Fall die Terrassentür aus dem Rahmen gehebelt. Beide Häuser sind von den Tätern durchsucht worden. Es wurde unter anderem Schmuck entwendet. Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

09.10 / Drogentest zeigt THC

Walsrode / A7: Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagabend, gegen 20.35 Uhr auf der A7, Bereich Walsrode, Fahrtrichtung Hannover einen 21jährigen Autofahrer aus Paderborn. Der Mann führte einen Drogentest durch, der positiv auf THC reagierte. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem leiteten die Beamten ein Verfahren ein.

