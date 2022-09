Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 26-Jähriger mit drei Identitäten nach Diebstahl gestellt - Festnahme durch Bundespolizei

Dortmund (ots)

Am Mittwochnachmittag (21. September) beobachtete ein Mitarbeiter einer Drogeriekette im Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann, wie dieser mehrere Parfümflaschen entwendete. Bundespolizisten nahmen diesen fest und brachten ihn in Untersuchungshaft.

Gegen 15:20 Uhr informierte ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes im Hauptbahnhof Dortmund die Bundespolizei über einen Diebstahl. Der Ladendetektiv habe beobachten können, wie der 26-Jährige Ware aus dem Regal entnahm und diese in seiner Oberbekleidung versteckte. Anschließend habe der Mann den Kassenbereich passiert, ohne jedoch zu bezahlen. Der 40-jährige Mitarbeiter habe den syrischen Staatsbürger angesprochen und in die Büroräume geführt. Bei dem Diebesgut handelt es sich um zehn Parfümflaschen im Wert von insgesamt 125 Euro. Die Tathandlung konnte durch die Überwachungskameras der Filiale aufgezeichnet werden.

Zur Klärung seiner Identität, wurde der 26-Jährige zur Bundespolizeiwache gebracht. Mit Hilfe eines Fingerabdruckscans konnte diese zweifelsfrei festgestellt werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass dieser sich mit drei verschiedenen Identitäten in Deutschland aufhielt. Der Mann ohne festen Wohnsitz gab die Tat zu, machte jedoch keine weiteren Angaben.

Der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getretene Polizeibekannte wurde vorläufig festgenommen. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft gegen den 26-Jährigen an, welcher anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell