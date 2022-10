Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Professionelle Ladendiebe geschnappt; Bispingen: Portmonee gestohlen; Walsrode: Einbrecher erbeuten Goldschmuck; Walsrode: Kokain, Amphetamin und THC

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.10.2022 Nr. 1

10.10 / Professionelle Ladendiebe geschnappt

Walsrode: Zwei Ladendiebe aus Schleswig-Holstein wurden am Montagnachmittag, gegen 14.50 Uhr von Mitarbeitern des Rewe-Marktes an der Ernst-August-Straße dabei beobachtet, wie sie gemeinschaftlich 69 Dosen eines Energy-Drinks und vier Flaschen Tequila in Rucksäcke steckten und den Markt verließen. Die Männer wurden der Polizei übergeben. Diese leitete gegen die 20 und 23jährigen Täter Strafverfahren ein.

10.10 / Portmonee gestohlen

Bispingen: Einer 68jährigen Frau wurde am Montagvormittag, gegen 09.40 Uhr beim Einkaufen in der Lidl-Filiale an der Soltauer Straße das Portmonee aus der umgehängten Handtasche entwendet. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Bispingen unter 05194/982460 entgegen.

08.10 / Einbrecher erbeuten Goldschmuck

Walsrode: Unbekannte gelangten im Zeitraum der vergangenen drei Wochen über eine Hintertür eines Hauses an der Cordinger Straße in das Objekt und entwendeten Goldschmuck. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Hinweise auf verdächtige Personen, die Tat selber oder den Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei Bomlitz unter 05161/949630 entgegen.

10.10 / Kokain, Amphetamin und THC

Walsrode: Am Montagvormittag zogen Polizeibeamte gleich zwei Fahrzeugführer in Walsrode aus dem Verkehr, weil sie unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Der Test eines 30-Jährigen, der auf der Rudolf-Diesel-Straße angehalten wurde, reagierte positiv auf Kokain und Amphetamin; der eines 20-Jährigen bei der Kontrolle auf der Quintusstraße auf THC. Bei beiden wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

10.10 / Unfall: Kind übersehen

Soltau: Eine 39jährige Autofahrerin übersah am Montagmorgen, gegen 07.30 Uhr beim Einbiegen von der Mühlenstraße nach rechts auf die Wilhelmstraße einen 11jährigen Jungen auf seinem Fahrrad, der die Wilhelmstraße in Richtung "Krauls Eck", entgegengesetzt der Fahrtrichtung, befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, das Kind stürzte, wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell