POL-BI: 3. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Ermittlungsstand zu vermisster Jugendlichen

Durch umfangreiche Ermittlungen der Mordkommission "Reise" sowie eingegangene einzelne Hinweise zu der vermissten, 17-jährigen Bielefelderin verdichtete sich der Anfangsverdacht der Ermittler gegen Familienmitglieder.

Heute Morgen erfolgten Durchsuchungen an mehreren Örtlichkeiten in Bielefeld und Bedburg (Rhein-Erft-Kreis), bei denen die Kriminalbeamten umfangreiches IT-Material sichergestellt haben. Die Mordkommission "Reise" verspricht sich bei der Auswertung Informationen über den Verbleib des Mädchens sowie die genauen Vorgänge in der Türkei und dem Irak zu erhalten.

Die Angehörigen wurden nach ihren Vernehmungen im Polizeipräsidium Bielefeld wieder entlassen.

Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

