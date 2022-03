POL-NB: Beamte der Reviere Neustrelitz und Röbel stoppen drei betrunkene Autofahrer

Röbel/Müritz (ots) - Am 17.03.2022 erhielt die Polizei gegen 17:00 Uhr von einer weiblichen Hinweisgeberin telefonisch die Information zu einem möglichen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Strelitzer Straße in Waren an der Müritz. Nach bisherigem Erkenntnisstand beobachtete die 39-jährige Frau zwei Männer, die den Markt verließen und verdeckt Gegenstände mit sich führten und in ein geparktes Fahrzeug ...

mehr