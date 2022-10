Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Einbruch gescheitert; Soltau: Falsche Straßenseite: Häufige Unfallursache; Soltau: Zwei Schwerverletzte nach Überholmanöver; Schneverdingen: Spitztour mit Gabelstapler

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v.12.10.2022 Nr. 1

11.10./Einbruch gescheitert

Walsrode: Einbrecher versuchten vergeblich in der Nacht von Montag zu Dienstag eine Eingangstür zu einem Unternehmen in der Wernher-von-Braun Straße aufzuhebeln. Es blieb bei geringem Sachschaden.

11.10./Falsche Straßenseite-Häufige Unfallursache bei Radfahrern

Soltau: Eine 41-jährige Radfahrerin befuhr am Dienstag, gegen 13:25 Uhr den linken Gehweg der Reinickendorfer Straße in Fahrrichtung Berliner Platz. An der Einmündung zur Freudenthalstraße kollidierte die Radlerin mit dem von links kommenden PKW einer 71-Jährigen. Sie stürzte dabei auf die Motorhaube und verletzte sich leicht. Erst am Vortag wurde ein 11-jähriges Kind von der falschen Gehwegseite kommen angefahren. Die Polizei verzeichnet immer wieder Unfälle durch Radfahrer, welche gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen und linksseitige Geh-/Radwege benutzen. Sie sind sich oft der Gefahr nicht bewusst, der sie sich aussetzten. An Ausfahrten, Kreuzungen und Einmündungen oder mit entgegenkommenden Radfahrern kann es plötzlich gefährlich werden und im schlimmsten Fall zu Unfällen mit nicht unerheblichen Personenschäden führen. Insbesondere wenn auch der Kopf nicht durch einen Helm geschützt ist, weiß Frank Rohleder, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Heidekreis. Fahren Sie sicher und halten die Verkehrsregeln ein, damit schützen sie nicht nur Sich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Übrigens: Auch für E-Scooter gilt das Rechtsfahrgebot. Diese Verkehrsmittel dürfen nur auf Radverkehrsanlagen oder ansonsten auf der Straße geführt werden. Auch Fußgängerzonen sind tabu, es sei denn, diese sind durch besondere Zusatzschilder für E-Scooter für den Verkehr freigegeben. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim Präventionsteam unter 05191/9380-109 oder praevention@pi-hk.polizei.niedersachsen.de.

11.10./Zwei Schwerverletzte nach Überholmanöver

Soltau: Zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer Verletzten kam es am gestrigen Abend, gegen 18:50 Uhr auf der Landesstraße 163 zwischen Willingen und Mittelstendorf. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer leitete trotz Gegenverkehr ein Überholmanöver ein. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw zu vermeiden, wich der junge Fahrer nach links aus und kollidierte im Seitenraum mit einem Straßenbaum. Der 19-jährige Fahrer sowie sein 17-jähriger Beifahrer wurden durch alarmierte Feuerwehrkräfte aus dem Fahrzeug befreit und schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Für die Unfallaufnahme und Bergung wurde die Landesstraße für rund eine Stunde gesperrt.

11.10./Spritztour mit Gabelstapler

Schneverdingen: Sechs Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren unternahmen am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr in der Raiffeisenstraße eine Spritztour mit einem Gabelstapler. Diesen hatten sie zuvor von einem Gelände eines Baumaschinenhandels entwendet, nachdem dort ein Zugangstor gewaltsam geöffnet wurde. Gegen die Jugendlichen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell