Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Prümer Sommer am 28.07.2022 - So lief die Veranstaltung aus Sicht der Polizei

Prüm (ots)

Die Veranstaltung des Prümer Sommers wurde am gestrigen Donnerstag zur musikalischen Begleitung von "4 Gewinnt", die Fanta 4 Tributeband, insbesondere von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zahlreich besucht.

Zum Auftakt der 1. Ferienwoche der Sommerferien in Rheinland-Pfalz führte die PI Prüm zusammen mit dem zuständigen Jugendamt der Kreisverwaltung und der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm eine Jugendschutzkontrolle durch, bei der Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz - insbesondere in Bezug auf Alkohol- und Zigarettenkonsum geahndet wurden.

Im Rahmen der Veranstaltung kam es am 29.07.2022 gegen 00:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Nach einem verbalen Streit kam es hier zu einer wechselseitigen Körperverletzung.

Nur wenige Minuten später wurde die Polizei auf eine weitere Auseinandersetzung zweier Männer im Bereich des Döner-Imbisses in der Tiergartenstraße hingewiesen. Auch hier gerieten zwei junge Männer in Streit, welcher letztlich in einer wechselseitigen Körperverletzung mündete.

In beiden Fällen wurden seitens der Polizei Prüm Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu den Körperverletzungen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per Email unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei führte vom frühen Abend bis in die Nacht An- und Abfahrtskontrollen, mit besonderen Blick auf die Fahrtüchtigkeit der an- und abreisenden Besucher, durch.

Am 29.07.2022, gegen 02:30 Uhr, wurde im Nahbereich der Veranstaltung eine 30 Jahre alte Fahrzeugführerin aus der VGV Prüm kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Die Polizei Prüm wird auch bei den kommenden Veranstaltungen vor Ort präsent sein; aktiv Jugendschutz- und Verkehrskontrollen durchführen und für die Besucher als direkter Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Ziel ist es, dass alle Besucher einen gelungenen musikalischen Abend erleben können.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell