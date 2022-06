Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: Schule mit Graffitis besprüht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschmierten in der Nacht zum Donnerstag die Wand einer Schule in der Schulstraße in Mötzingen mit Graffitis und verursachten so einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der Polizeiposten Gäufelden, Tel. 07032 95491-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

