POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl - Trierer Straße HERMESKEIL

Fell (ots) - Am Dienstag, dem 26.04.2022, gegen 07:50 Uhr, befuhren ein weißer Klein-Lkw und ein Leichtkraftrad in dieser Reihenfolge die Kirchstraße in Fell in Fahrtrichtung Fastrau. Der Lkw-Fahrer hielt in Höhe Hausnr. 20 an und rangierte rückwärts, um in eine Einfahrt zu fahren. Dabei übersah er das ebenfalls hinter ihm angehaltene Leichtkraftrad und fuhr ...

mehr