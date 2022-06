Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Neuhausen auf den Fildern: Auffahrunfall verursacht Rückstau

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von 14.000 Euro und rund 5 Kilometer Rückstau sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 8 im Bereich der Ausfahrt Neuhausen auf den Fildern ereignete. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer war mit seinem Sattelzug auf dem rechten von insgesamt drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Vor ihm hatte sich ein Stau gebildet, weshalb der 45-Jährige sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen musste. Ein hinter ihm fahrender 30-Jähriger erkannte die Situation mutmaßlich zu spät und fuhr mit seinem Lkw Mercedes auf den Sattelauflieger auf. Der Lkw wurde dabei im Frontbereich erheblich beschädigt und musste in der Folge abgeschleppt werden. Da aus dem Lkw Betriebsstoffe austraten und Fahrbahn sowie Grünstreifen verunreinigten, mussten die Autobahnmeisterei sowie die freiwillige Feuerwehr Ostfildern mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften ausrücken, um die Stoffe zu binden und die Fahrbahn zu reinigen. Hierzu musste der rechte Fahrstreifen für etwa drei Stunden gesperrt werden, was zu einem rund 5 Kilometer langen Rückstau führte. An dem Lkw des 30-Jährigen entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro, der Schaden am Sattelzug beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell