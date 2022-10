Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Einbruchsversuch misslingt; Munster: Versuchter Wohnungseinbruch; Bad Fallingbostel: Feuer auf Grillplatz; Walsrode: Schuppen gerät in Brand.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.10.2022 Nr. 1

17.10. / Einbruchsversuch misslingt

Soltau: In der Nacht zu Montag versuchten zwei Männer in einen Drogeriemarkt im Hagen einzubrechen. Die Täter machten sich gewaltsam an der elektronischen Schiebetür des Geschäfts zu schaffen. Da das Öffnen der Tür nicht gelingt, aber der Alarm ausgelöst wird, flüchten die beiden Männer und können dort von der Polizei gestellt werden. Die beiden 26 und 22 Jahre alten Bad Fallingbosteler wurden anschließend in Gewahrsam genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Es wurden Ermittlungsverfahren gegen die Männer eingeleitet.

16.10. / Versuchter Wohnungseinbruch

Munster: Zwischen Donnerstag und Sonntag versuchte ein unbekannter Täter eine Wohnungstür in der Wilhelm-Bockelmann-Straße aufzubrechen. Dabei wurde auch die Glasscheibe der Eingangstür beschädigt. Der Unbekannte scheiterte jedoch und ließ anschließend von seiner Tat ab. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt.

16.10. / Feuer auf Grillplatz

Bad Fallingbostel: Gegen 11:55 Uhr bemerkten Spaziergänger leicht qualmendes Holz im Wald hinter dem Hallenbad in der Heinrichstraße. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass es sich lediglich um noch leicht glühendes Holz auf einer Feuerstelle handelte, welches sofort abgelöscht wurde. Eine Gefahr für eine Ausbreitung des Feuers bestand nicht.

17.10. / Schuppen gerät in Brand

Walsrode: Gegen 3.00 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache in der Straße Am Mühlenhof ein Schuppen in Brand. Durch Anwohner wurde der Brand bemerkt und sofort die Polizei und Feuerwehr informiert. Durch die Feuerwehr aus Bomlitz konnte der Brand gelöscht werden.

16.10./ Rollermobil umgestoßen

Soltau: In der Nacht zu Sonntag, zwischen 01:00 Uhr und 02.00 Uhr wurde an Winsener Straße auf dem Parkstreifen vor der Musikschule ein dort abgestelltes dreirädriges Kraftrad mit Kastenaufbau von einer Gruppe unbekannter Personen umgestoßen und dabei beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell