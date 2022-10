Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Walsrode, Verkehrsunfall mit Fahrrad; 2. Hodenhagen, Verkehrsunfall aufgrund Alkoholbeeinflussung; 3. Soltau/Walsrode/Buchholz (Aller), Mehrere Trunkenheitsfahrten im Landkreis

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

1. Walsrode, Verkehrsunfall mit Fahrrad

Am Freitagnachmittag kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall im Walsroder Ortsteil Düshorn. In einem kleinen Waldstück stürzte ein 14-jähriger aus Walsrode alleinbeteiligt mit seinem Fahrrad. In Folge des Sturzes brach sich der Jugendliche den Arm. Im Zuge der schnellstmöglichen medizinischen Versorgung wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt, der den Jugendlichen in ein Krankenhaus flog.

2. Hodenhagen, Verkehrsunfall aufgrund Alkoholbeeinflussung

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich des Gutsweges in Hodenhagen zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher, ein 31-jähriger Transporterfahrer, fuhr sich mit seinem Fahrzeug auf einer Grünfläche fest und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten schnell den Grund für den Verkehrsunfall fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Verursacher ergab einen Wert von 2,42 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

3. Soltau/Walsrode/Buchholz (Aller), Mehrere Trunkenheitsfahrten im Landkreis

Am Samstagabend sowie in der Nacht von Samstag auf Sonntag konnten Polizeibeamte im Landkreis, im Zuge einer gezielten Verkehrsüberwachung und durch Hinweise von aufmerksamen Verkehrsteilnehmern, insgesamt sieben Trunkenheitsfahrten feststellen.

Zunächst kontrollierten Polizeibeamte am Samstagabend, nach einem Zeugenhinweis, eine Fahrzeugführerin im Stadtgebiet Walsrode. Diese war zuvor mit ihrem Pkw von der Autobahn abgefahren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der 40-jährigen Verursacherin aus Ottersberg ergab einen Atemalkoholwert von 2,71 Promille.

Ebenfalls am Samstagabend wurde ein 30-jähriger Mann im Kantweg in Soltau auf einem E-Scooter angehalten. Der 30-jährige, welcher zuvor bereits durch andere Straftaten aufgefallen war, stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,03 Promille.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein weiterer Pkw im Stadtgebiet Walsrode angehalten und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest bei dem 35-jährigen Fahrzeugführer aus Walsrode ergab einen Wert von 2,35 Promille.

Weitere Kontrollen im Laufe der Nacht im Stadtgebiet Buchholz (Aller) und im Stadtgebiet Soltau ergaben bei einem 52-jährigen Pkw-Fahrer einen Wert von 1,29 Promille, bei einem 34-jährigen Pkw-Fahrer einen Wert von 0,69 Promille und bei einem 52-jährigen Pkw-Fahrer, welcher zuvor einem anderen Verkehrsteilnehmer durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war, 1,77 Promille. Im Rahmen der Streifenfahrt fiel Polizeibeamten in Soltau, in der Harburger Straße, zudem ein 16-jähriger auf, welcher die Fahrbahn der Harburger Straße mit einem Fahrrad in starken Schlangenlinien befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille.

In allen Fällen wurde eine Blutprobe entnommen, Strafverfahren/Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell