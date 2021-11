Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Mehrere Einbrüche in Waghäusel

Waghäusel (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagabend und Freitagmorgen verschafften sich Einbrecher in Waghäusel Zugang in acht Garagen und entwendeten dabei Diebesgut von erheblichem Wert.

Alleine in der Von-Humboldt-Straße wurde in der Nacht zum Freitag (05.11.2021) in drei Garagen eingebrochen. Weitere Einbrüche wurden von Montag auf Dienstag in der Helene-Wessel-Straße und Montessoristraße in Wiesental verübt. In Kirrlach waren es in der Nacht zu Allerheiligen drei weitere Fälle.

Die Diebe drangen auf unterschiedliche Art und Weise ein. Unter dem Diebesgut befinden sich neben einer hochwertigen Angelausrüstung zwei Elektrofahrräder, mehrere hochwertige Werkzeugmaschinen und komplette Autoradsätze. Die Höhe des bisherigen Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, ist zum jetzigen Ermittlungsstand noch unklar.

Zeugen, die zu einem der Einbrüche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter der 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

Carsten Dosenbach, Pressestelle

