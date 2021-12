Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; Auseinandersetzung; Einbruch; Handtasche geraubt; Möbelgeschäft geräumt

Reutlingen (ots)

Bei Rot in Kreuzung eingefahren

Sachschaden in Höhe von rund 19.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend an der Kreuzung Alteburg-/ Lederstraße ereignet hat. Ein 42-Jähriger hatte sich mit seiner Mercedes C-Klasse gegen 18.15 Uhr auf der Rechtsabbiegespur der Alteburgstraße eingeordnet. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr er geradeaus in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW T-Roc eines 49 Jahre alten Mannes, der auf der rechten Spur der Lederstraße in Richtung Tübingen unterwegs war. Verletzt wurde niemand. Der VW musste abgeschleppt werden. (rn)

Bad Urach (RT): Auseinandersetzung am Busbahnhof

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Mittwochabend, gegen 22.20 Uhr, am Busbahnhof gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich zwei 21 und 23 Jahre alte Männer zunächst in einem in der Nähe befindlichen Imbiss aufgehalten und dort mit Essen geworfen. Anschließend stiegen die beiden in einen am Bahnhof wartenden Bus. Dort sollen sie den 61-jährigen Busfahrer beleidigt und ihn bespuckt sowie körperlich angegangen haben. Als der unverletzt gebliebene 61-Jährige die beiden offenbar alkoholisierten Männer des Busses verwiesen hatte, beschädigten diese die Frontscheibe sowie die Hintertür des Fahrzeugs. Die zwischenzeitlich alarmierten Beamten trafen vor Ort auf den nach ersten Erkenntnissen leicht verletzten 23-Jährigen. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde er von Angehörigen abgeholt. Sein 21 Jahre alter Begleiter, der zunächst geflüchtet war, konnte in der Burgstraße festgestellt werden. Weil er zusehends aggressiver wurde, musste er in Gewahrsam genommen werden. Der entstandene Sachschaden am Linienbus beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Der Polizeiposten Bad Urach hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (rn)

Filderstadt (ES): Einbrecher auf Sportgelände unterwegs

Ein Einbrecher hat vermutlich am Dienstagabend sein Unwesen auf einem Sportgelände in der Humboldtstraße in Bonlanden getrieben. Der Unbekannte gelangte über ein aufgehebeltes Fenster in die Geschäftsräume und durchwühlte das Mobiliar. Anschließend hebelte er die Tür zum Treppenhaus auf und gelangte über eine gewaltsam geöffnete Tür in die Räumlichkeiten der Vereinsgaststätte. Dort wurden ebenfalls die Schränke nach Wertgegenständen und Bargeld durchstöbert. Im Außenbereich brach der Täter mehrere Türen des Umkleidebereichs sowie des Jugendraums auf und stieg noch über ein aufgehebeltes Fenster in die Materialgarage ein. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Ebenfalls muss noch die Höhe des angerichteten Sachschadens ermittelt werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Frau Handtasche geraubt (Zeugenaufruf)

Einer Frau ist am Mittwochabend die Handtasche geraubt worden. Die 63-Jährige hatte gegen 18 Uhr den Haupteingang der psychiatrischen Klinik in der Calwerstraße verlassen, als sie von einem bislang unbekannten Mann angerempelt wurde. Anschließend ergriff er die Handtasche der Frau und zog stark daran. Da der Riemen der Tasche riss, gelang es ihm, diese an sich zu nehmen und in Richtung Gmelinstraße davonzurennen. Eine Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief im Anschluss erfolglos. Die Handtasche konnte kurze Zeit später an einem Verbindungsweg zwischen der Liebermeister-/und Gmelinstraße ohne das darin befindliche Bargeld aufgefunden werden. Von dem Räuber liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist zirka 20 Jahre alt, etwa 180 cm groß und hellhäutig. Bekleidet war er mit einer schwarzen Kapuzenjacke. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Tübingen unter Telefon 07071/972-8660 erbeten. (ms)

Balingen (ZAK): Batterien zerbersten in Technikraum

Ein Möbelgeschäft in der Straße Wasserwiesen musste am Mittwochnachmittag kurzzeitig geräumt werden. Kurz vor 16.30 Uhr zerbarsten im Technikraum mehrere Batterien in der Anlage der Notstromversorgung und lösten dadurch einen Brandmeldealarm aus. Der Raum musste im Anschluss aufgrund ausgetretener Schwefelsäure von der Feuerwehr belüftet werden. Vorsorglich wurden etwa 250 Kunden von den Angestellten aus dem Geschäft ins Freie gebracht. Es gab keine Verletzten. Außer den beschädigten Batterien ist es ersten Erkenntnissen nach zu keinem Sachschaden gekommen. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug und 31 Einsatzkräften ausgerückt. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell