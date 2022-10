Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Erstmeldung Wohnungsbrand

Wörth am Rhein (ots)

Am heutigen Tag, um 13.17 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Wörth über einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Fortstraße in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen der Polizeikräfte löschte die Feuerwehr Wörth den Brand in einer Wohnung im vierten OG des Mehrfamilienhauses, dessen Bewohner evakuiert wurden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.

