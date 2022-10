POL-PDLD: Lingenfeld/ B9 - betrunken mit dem PKW unterwegs

Lingenfeld (ots) - Am Montagabend, den 11.10.22 im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 21:30 Uhr wurde jeweils die Beifahrerseite zweier in der Ritter-von-Ochsenstein-Straße in Lingenfeld geparkter Fahrzeuge verkratzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter ...

