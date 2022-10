POL-PDLD: Bellheim - Geschwindigkeitsmessung

Landau (ots) - Am 11.10.2022, gegen 18.15 Uhr, ereignete sich in der Straße Zum Queichanger in Landau ein Auffahrunfall mit anschließender Flucht. Die Geschädigte bremste aufgrund der dortigen 30er Zone ihr Fahrzeug ab. Der Verursacher erkannte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden PKW der Geschädigten auf. Als die Geschädigte aus ihrem Fahrzeug ausstieg hatte sich der Verursacher bereits in unbekannte Richtung entfernt. Am PKW der Geschädigten befinden sich ...

