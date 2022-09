POL-PDPS: Rodalben - Angebliche Randalierer im Bereich Marienbrücke

Polizei Pirmasens (ots) - Am 24.09.2022, gegen 21:00 Uhr, fiel einer Streife in der Winzler Straße in Pirmasens ein älterer Audi mit PS-Kennzeichen auf, dessen Kennzeichen offensichtlich entstempelt waren. Der amtsbekannte 62-jährige Mann aus Pirmasens räumte ein, dass diese wegen fehlendem Versicherungsschutz entstempelt worden waren, erklärte jedoch, er habe dringend in die Apotheke fahren müssen. Die Weiterfahrt ...

mehr