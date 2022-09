Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Fahren ohne Haftpflichtversicherung

Polizei Pirmasens (ots)

Am 24.09.2022, gegen 21:00 Uhr, fiel einer Streife in der Winzler Straße in Pirmasens ein älterer Audi mit PS-Kennzeichen auf, dessen Kennzeichen offensichtlich entstempelt waren. Der amtsbekannte 62-jährige Mann aus Pirmasens räumte ein, dass diese wegen fehlendem Versicherungsschutz entstempelt worden waren, erklärte jedoch, er habe dringend in die Apotheke fahren müssen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die entstempelten Kennzeichen sichergestellt. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell