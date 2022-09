POL-PDPS: Pirmasens - Taschendiebe in Discounter unterwegs

Hornbach (ots) - Am Freitag kam es in Hornbach im Hieronymus-Bock-Ring zwischen 15 Uhr und 22:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter gelangten über die rückwärtig gelegene Terrassentür in das Wohnhaus, nachdem diese aufgehebelt wurde. Im Anwesen wurden mehrere Räume durchsucht und diverse Gegenstände sowie Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden liegt im oberen vierstelligen Bereich. Die ...

