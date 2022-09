Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: erneute Sachbeschädigung durch Stahlkugelbeschuss

Zweibrücken (ots)

Nachdem in den letzten Tagen bereits mehrere Fälle von Sachbeschädigungen durch Stahlkugelbeschuss zur Anzeige gebracht wurden, kam es am Freitagmittag zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr zu einem erneuten Fall. Durch einen unbekannten Täter wurde vermutlich mit einer "Zwille" die Eingangstür zur Geldausgabeautomatenstelle der Sparkasse Südwestpfalz in der Amerikastraße beschossen. Ein entsprechendes Projektil konnte vor Ort sichergestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 EUR an der Glaseinfassung der Eingangstür. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Sachbeschädigung. Insbesondere wird aber darum gebeten sachdienliche Hinweise zu dieser Serie mitzuteilen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell