BPOLI PW - GdpD POM: Hohe Geldstrafe wegen mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vollstreckt

Pomellen (ots) - Bundespolizisten kontrollierten gestern am späten Nachmittag die Einreise auf der Bundesautobahn 11 in Pomellen. Dabei mussten innerhalb von zwei Stunden drei Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen werden. Gegen 16:10 Uhr wurde ein 33- jähriger polnischer Staatsangehöriger angehalten und kontrolliert. In seinem Fahrzeug ...

mehr