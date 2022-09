Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ruppertsweiler - Tankstelle Ständenhof; Sachbeschädigung an PKW

Am 22.09.2022, gegen 19:30 Uhr, ärgerte sich ein Kunde der Tankstelle am Ständenhof offensichtlich derart über das Parkverhalten eines anderen Kunden, dass er diesem augenscheinlich absichtlich die Autotür an dessen Fahrzeug schlug. In der Folge fertigte der geschädigte Kunde ein Foto des Verursacherfahrzeuges mit dem Handy. Der Verursacher baute sich dann vor dem geschädigten Kunden auf, beließ es letztlich dabei, dass er ebenfalls ein Foto mit seinem Handy fertigte. Danach stieg er wieder in sein Fahrzeug ein, wobei er dabei noch einmal die Tür an das andere Fahrzeug schlug. Dann verließ der Täter das Tankstellengelände. An dem geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zwei Motorradfahrer, ebenfalls Kunden der Tankstelle, beobachteten den Vorfall und stellen sich als Zeugen zur Verfügung.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen |pips

