POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Pirmasens (ots) - Am Donnerstag, um 16:00 Uhr, trat ein unbekannter Mann eine Wohnungstür in dem Anwesen Emil-Kömmerling-Straße 24 ein. Ein Hausmitbewohner wurde durch den Lärm aufmerksam und sah, wie der mutmaßliche Täter das Haus in unbekannte Richtung verließ. Beschreibung: 180cm groß, mit grauer Kleidung, Rucksack und Basecap. Zeugen oder Hinweisgeber ...

mehr