Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Walshausen - Sachbeschädigung an PKW

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 24.09.2022 in dem Zeitraum von 01:00 Uhr bis 11:00 Uhr war ein grauer Toyota Avensis auf dem Parkplatz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus Walshausen zum Parken abgestellt. Als der Besitzer gegen 11:00 Uhr am Vormittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass beide Reifen auf der Fahrerseite beschädigt waren. Augenscheinlich wurden diese durch einen noch unbekannten Täter gezielt mit einem Messer zerstochen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.|pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell