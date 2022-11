POL-HI: Korrektur Pressemeldung

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-In den vergangenen Tagen verzeichnete die Polizeiinspektion Hildesheim mehrere Einbrüche in Wohngebäude. Die Ermittler suchen Zeugen und geben Tipps für ein sicheres Zuhause. In dem Bernhard-Lichtenberg-Weg in Hildesheim suchten unbekannte Täter am 25.11.2022 gleich zwei Reihenhäuser auf, in die sie über die Terrassentür, die ...

