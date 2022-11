Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - 14-jähriger Tatverdächtiger nach Raubtaten in Untersuchungshaft

HILDESHEIM - (jpm) Ein 14-jähriger Jugendlicher, der im dringenden Tatverdacht steht, im Stadtgebiet mehrere Raubstraftaten begangen zu haben, befindet sich seit vergangenem Freitag in Untersuchungshaft.

Den Ermittlungen zufolge werden dem 14-Jährigen mindestens vier Verbrechen in diesem Jahr vorgeworfen.

So steht der Jugendliche im Verdacht, bereits am 25.01.2022 im Bereich des Bahnhofs einem anderen Jugendlichen unter Anwendung von Gewalt ein Mobiltelefon weggenommen zu haben.

Am 21.03.2022 soll der Beschuldigte, an einer Bushaltestelle in der Schuhstraße, aus einer mehrköpfigen Gruppe heraus an einen 17-jährigen herangetreten und diesem u.a. ein Paar AirPods abgenommen haben. Anschließend soll er das Opfer noch geschlagen haben.

Drei Monate später, am Abend des 23.06.2022, soll der 14-Jährige in Zusammenwirken mit zwei weiteren Beschuldigten in der Lucienvörder Allee von einem Jugendlichen, unter dem Vorhalt eines Messers und durch körperliche Gewalt, die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Zu einer Vollendung der Tat ist es nicht gekommen, da eine Zeugin couragiert in das Geschehen eingriff und zusammen mit dem Opfer den Tatort verließ.

Am Abend des 01.11.2022 soll der Beschuldigte im Bereich des Bahnhofs von einem Jugendlichen die Herausgabe dessen Gürtels verlangt haben. Als sich dieser weigerte, soll der 14-Jährige das Opfer mit Schlägen traktiert haben. Zu einer Vollendung der Tat kam es nicht, da sich ein unbekannt gebliebenes Paar einmischte und den Beschuldigten von einer weiteren Tatausführung abhielt.

Mit dem Haftgrund der Wiederholungsgefahr erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Jugendlichen. Der 14-Jährige wurde am vergangenen Donnerstag von einem Polizeibeamten, der privat im Stadtgebiet unterwegs war, gesehen und nach Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte festgenommen. Am Freitag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der ihm den Haftbefehl verkündete. Anschließend wurde der 14-Jährige einer Jugendanstalt zugeführt.

