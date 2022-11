POL-HI: Einbrüche in Wohnhäuser// Präventionstipps der Polizei

Hildesheim (ots) - (war) Verkehrsunfallflucht in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf Am Samstag, den 26.11.2022, gegen 13:06 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Steintorstraße in Gronau (Leine) zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Die 66-jährige Radfahrerin aus Gronau (Leine) befuhr den Geh- und Radweg der Steintorstraße entgegen der Fahrtrichtung in Richtung ...

mehr