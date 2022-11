Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze im Zeitraum vom 25.11.-27.11.2022

Hildesheim (ots)

(war) Verkehrsunfallflucht in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Am Samstag, den 26.11.2022, gegen 13:06 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Steintorstraße in Gronau (Leine) zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Die 66-jährige Radfahrerin aus Gronau (Leine) befuhr den Geh- und Radweg der Steintorstraße entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Innenstadt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines dunklen Pkw wartete verkehrsbedingt auf dem Geh- und Radweg auf Höhe des Penny Marktes und beabsichtigte auf die Steintorstraße einzubiegen. Die 66-jährige Gronauerin bremste mit ihrem Fahrrad nicht genügend ab und fuhr gegen die Beifahrertür des Pkw. Der Fahrzeugführer bog danach in die Steintorstraße ein und setzte seine Fahrt in Richtung Betheln fort, woraufhin die Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Illegale Müllentsorgung in Wülfingen - Zeugenaufruf

Im Zeitraum vom 26.11.2022, gegen 18:20 Uhr bis 27.11.2022, gegen 12:00 Uhr, entsorgte eine bislang unbekannte Person illegal Sperrmüll am Straßenrand der Calenberger Straße auf Höhe eines Anwohners. Bei dem Sperrmüll handelt es sich u.a. um einen Holztisch, einen Gasgrill und einen Staubsauger. Die illegale Müllentsorgung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitag, den 25.11.2022, gegen 22:50 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Elzer mit seinem Fahrrad die Hauptstraße in Elze. Aufgrund einer auffällig unsicheren Fahrweise, u.a. in Form von Schlangenlinien, wurde er durch die Beamten kontrolliert. Dabei konnte ein starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Eine Blutentnahme fand anschließend im Krankenhaus Gronau (Leine) statt. Gegen den 29-jährigen Elzer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Geschwindigkeitsüberwachung auf der B3

Am Samstag, den 26.11.2022, gegen 14:20 Uhr und am Sonntag, den 27.11.2022, gegen 10:10 Uhr, führten die Beamten des Polizeikommissariats Elze eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B3 auf Höhe der Abfahrt Sorsum durch. Das Tempolimit beträgt hier 70 km/h. Dieses wurde von insgesamt 15 Fahrzeugführern missachtet. Die höchste vorwerfbare gemessene Geschwindigkeit betrug 104 km/h. Dem Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und ein Punkt in Flensburg.

