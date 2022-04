Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gescheiterter Einbruch - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Zwischen dem 06.04.2022 um 17.00 Uhr und dem 08.04.2022 um 19.00 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage des Komplexes in der Julius-Lippold-Straße einzudringen. Hierbei wurde der zusätzlich angebrachte Überwurfbügel des Garagentores mittels eines unbekannten Hebelwerkzeugs verbogen. Die Sicherung hielt jedoch stand. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machten, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter Angabe der Bezugsnummer 0082653/2022 zu melden. (mm)

