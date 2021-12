Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Meerbusch - A 57 in Richtung Köln - Schwerer Stauendunfall - Zwei Verletzte - Lange Staus - 60.000 Euro Sachschaden

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 22. Dezember 2021, 10:15 Uhr bis 12:20 Uhr

Bei einem Stauendunfall heute Vormittag auf der A 57 bei Meerbusch wurden zwei Personen verletzt. Ein Fahrer musste zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Lebensgefahr besteht nicht. Während der Bergung und der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich auf einer Länge bis zu 9.000 Metern in Richtung Krefeld zurück.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei stand zur Unfallzeit ein Lkw am Stauende zwischen der Raststätte Geismühle und dem Autobahnkreuz Meerbusch. Zwei ankommende Pkw-Fahrer konnten mit ihren Fahrzeugen rechtzeitig anhalten. Ein dahinter fahrender 38-jähriger polnischer Lkw-Fahrer übersah aus ungeklärter Ursache das Stauende und schob die beiden Pkw aufeinander. Ein Pkw (Vito) und der aufgefahrenen Lkw mussten abgeschleppt werden. Zeitweise wurde die Auffahrt KR-Oppum in Richtung Köln gesperrt. Der Verkehr staute sich auch in das Stadtgebiet Krefeld zurück.

