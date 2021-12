Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf - Nach akribischer Ermittlungsarbeit - Mutmaßliches überörtlich agierendes Einbrechertrio festgenommen - Untersuchungshaft

Samstag, 18. Dezember 2021

Drei Männer im Alter von 20 bis 28 Jahren mit kroatischer Staatsangehörigkeit konnten am Samstagabend von Zivilfahndern nach einem Wohnungseinbruch in Düsseldorf - Heerdt festgenommen werden. Das Einbrechertrio stand schon geraume Zeit im Visier der Düsseldorfer Ermittler und kommt für weitere Einbrüche in der jüngsten Vergangenheit infrage.

Die mutmaßliche Bande ist dringend tatverdächtig, mindestens vier aktuelle Taten, drei davon in Düsseldorf, eine in Dortmund begangen zu haben. Bereits am 20. November sollen die Tatverdächtigen in einer Wohngegend in Dortmund in eine Wohnung eingebrochen und dort Schmuck und Bargeld entwendet haben. Am 4. Dezember folgte dann ein vollendeter Wohnungseinbruch in Oberkassel, bei dem eine Zeugin beobachtete, wie die Täter einen Tresor in den Kofferraum ihres Fahrzeuges luden. Die Zeugin hatte sich glücklicherweise dessen Kennzeichen gemerkt. Es folgte ein weiterer Einbruch am 10. Dezember in Oberkassel, für das das Trio ebenfalls dringend tatverdächtig ist. Hier brachen die Täter in die Wohnung eines Seniors ein, der einen der Ganoven überraschte. Einer der Täter stieß den Wohnungsinhaber zu Boden. Der Senior wurde dabei leicht verletzt. Auch hier wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Am vergangenen Samstag beobachteten Zivilfahnder das Trio kurz nach einem Wohnungseinbruch in Heerdt. Das Trio flüchtete in einem Pkw mit Beute (Schmuck) mit quietschenden Reifen von einem Supermarktparkplatz an der Schießstraße in Heerdt. Das Täterfahrzeug konnte im Stadtgebiet Gelsenkirchen durch Zivilkräfte gestoppt und die Tätergruppe festgenommen werden. Hierbei versuchte sich der Fahrer noch durch das vergebliche Rammen der Einsatzfahrzeuge der Festnahme zu entziehen. Die drei Tatverdächtigen wurden durch einen Richter in Untersuchungshaft geschickt. Im Laufe der andauernden Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf weitere überregionale Taten.

