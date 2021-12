Polizei Düsseldorf

POL-D: Ludenberg - Verkehrsunfall - PKW gerät in Gegenverkehr - Eine Person tödlich eine weitere leicht verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 21. Dezember 2021, 18.30 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein 69-Jähriger aus Düsseldorf gestern Abend auf der Ludenberger Straße in den Gegenverkehr und prallte gegen das Fahrzeug eines 43-Jährigen aus Mettmann. Der 69-Jährige verstarb wenig später in einem Krankenhaus.

Den ersten Zeugenaussagen zufolge fuhr der 69-Jährige mit seinem Twingo auf der Ludenberger Straße in Fahrtrichtung Staufenplatz. Plötzlich geriet der Twingo in den Gegenverkehr und prallte dort gegen den VW des 43-Jährigen. Als Hintergrund kann ein internistischer Notfall bei dem 69-Jährigen nicht ausgeschlossen werden. Der Düsseldorfer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er wenig später verstarb. Der 43-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

