Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Volltrunken einer Kontrolle entzogen und doch gestellt

Herda (Wartburgkreis) (ots)

Ein PKW Opel sollte am Samstagvormittag in der Ortslage aufgrund unangepasster Geschwindigkeit einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der 21-jährige Fahrer das Anhaltesignal des Streifenwagens wahrnahm, versuchte er sich der Maßnahme zu entziehen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in der weiteren Folge auf einer Wiese zum Stehen. Nachdem der Fahrer zunächst fußläufig flüchtete, konnte er an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Neben einem nicht mehr fahrbereiten PKW, muss der junge Mann nun auch mit einem Strafverfahren rechnen. (mm)

