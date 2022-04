LPI-GTH: Räuberischer Diebstahl

Arnstadt (ots) - In der Zeit zwischen gestern, 16.00 Uhr und heute, 06.35 Uhr betraten bislang unbekannte Täter eine Baustelle in der Alfred-Ley-Straße. Der oder die Unbekannten entwendeten mehrere Meter Stromkabel im Wert von ungefähr 1.000 Euro. Weiterhin entstand Sachschaden an einem Verteilerkasten in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: ...

