Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Drogenschmuggler mit über 5 Kilogramm Marihuana und Kokain von Bundespolizei gefasst - Haftrichter erlässt Untersuchungshaft

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Am Dienstagnachmittag hat die Bundespolizei an der Ausfahrt Aachen-Zentrum einen 36-jährigen Drogenschmuggler festgenommen. Er hatte zuvor die Deutsch-Niederländische Grenze an der Autobahn 4 passiert.

Im Fahrzeug des 36-jährigen Albaners fanden die Beamten über 5 Kilogramm Marihuana und über 50 Gramm Kokain in einem Schwarzmarktwert von ca. 25.000,- Euro. Das aufgefundene Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt und der Betroffene mit zur Wache nach Eschweiler verbracht. Hier wurden die Fingerabdrücke des Mannes genommen und beim Bundeskriminalamt überprüft. Es konnten diesbezüglich keine weiteren Erkenntnisse gewonnen werden. Da der Mann nicht über die benötigten Ausweispapiere verfügte, wurde er neben dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz auch wegen der unerlaubten Einreise zur Anzeige gebracht. Die Zollfahndung Aachen des Zollfandungsamtes Essen wurde über den Sachverhalt informiert und der 37-Jährige mit den beschlagnahmten Betäubungsmitteln übergeben. Am Mittwoch wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt, der eine Untersuchungshaft gegen ihn verhängte. Die Ermittlungen der Zollfahndung dauern zurzeit noch an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell