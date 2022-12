Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mitsubishi im Westend und Auto-Anhänger Wickrath-Mitte entwendet

Mönchengladbach (ots)

Diebe haben am Donnerstag und Freitag, 23. Dezember, einen braunen Mitsubishi (COLT/ Z30) an der Blumenberger Straße gestohlen. Laut Angaben des Besitzers stand das Auto ab 17 Uhr in einem Garagenhof. In der Zeit zwischen 18 Uhr und 7.45 Uhr sei das Fahrzeug dann entwendet worden.

Unbekannte haben außerdem zwischen Freitag und Samstag, 24. Dezember, einen Auto-Anhänger (HUMBAUR) an der Lisztstraße entwendet. Nach eigenen Angaben hatte der Besitzer den geschlossenen Kastenanhänger gegen 22 Uhr auf einem Stellplatz abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 8 Uhr nachschaute, befand sich der Anhänger nicht mehr dort.

Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

