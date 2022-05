Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Unbekannte beschädigten Zaun und Blumenbeet auf Schulgelände; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:45 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr aus, nachdem ein oder mehrere bislang unbekannte Personen ein Zaunelement auf einem Schulgelände in der Berliner Straße in Brand gesetzt hatten. Das Feuer griff in der Folge auf einen Blumenkübel und ein angrenzendes Blumenbeet über. Während des Einsatzes wies eine aufmerksame Zeugin die Polizeikräfte auf eine mögliche zweite Brandausbruchsstelle im Bereich eines Gartenhäuschens hin. Dort stellten die Einsatzkräfte dann tatsächlich einen Brandfleck am Gebäude fest sowie eine beschädigte Spraydose. Ob diese im Zusammenhang mit dem Brandausbruch steht, ist bislang noch unklar. Die Dose wurde als Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Nord und der Zentralen Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221 45690 zu melden.

