Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: In der Nacht Baum gefällt - Polizei schreitet ein

Mannheim (ots)

Gleich mehrere Anwohner wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf Kettensägegeräusche in der Kleinfeldstraße aufmerksam und alarmierten um 1.15 Uhr die Polizei. Ein 45-Jähriger fällte auf dem Parkplatz eines ansässigen Supermarkts mit einer Kettensäge einen Baum und zersägte diesen noch, als die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt einschritten. Der Mann, der sein Handeln auf Ansprache der Beamte umgehend stoppte, war mit mehr als 1,6 Promille Alkohol in der Atemluft deutlich alkoholisiert und konnte sein Handeln nicht erklären. Die Kettensäge wurde in Verwahrung genommen. Da sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergaben, wurde der 45-Jährige noch in der Nacht einer Psychiatrischen Klinik überstellt. Der durch die Sachbeschädigung entstandene Schaden kann bislang nicht beziffert werden.

