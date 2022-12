POL-MG: Mann besprüht 18-Jährgen mit Pfefferspray - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - An der Heinrich-Dieck-Straße in Ohler haben bislang Unbekannte am Freitag, 23. Dezember, gegen 1.50 Uhr den rechten Reifen eines an der Straße abgestellten Wohnwagens in Brand gesteckt. Die Hunde der Besitzer schlugen Alarm, so dass das Paar wach wurde und nachsah. Draußen sahen sie dann, dass der Reifen ihres Wohnwagens brannte. Die gerufene Feuerwehrbesatzung löschte den Brand vollständig. ...

mehr