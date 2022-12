POL-MG: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach (ots) - An der Hermann-Hesse-Straße in Venn haben sich bislang unbekannte Täter am Donnerstag, 22. Dezember, gegen 18.30 Uhr, durch Einschlagen einer Fensterscheibe, Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten diverse hochpreisige Handtaschen. Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche ...

mehr