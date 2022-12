Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Reifen eines Wohnwagens in Brand gesteckt

Mönchengladbach (ots)

An der Heinrich-Dieck-Straße in Ohler haben bislang Unbekannte am Freitag, 23. Dezember, gegen 1.50 Uhr den rechten Reifen eines an der Straße abgestellten Wohnwagens in Brand gesteckt.

Die Hunde der Besitzer schlugen Alarm, so dass das Paar wach wurde und nachsah. Draußen sahen sie dann, dass der Reifen ihres Wohnwagens brannte.

Die gerufene Feuerwehrbesatzung löschte den Brand vollständig. Der Wohnwagen ist nicht mehr nutzbar.

Die Polizei stellte den Anhänger sicher. Eine Nahbereichsfahndung nach den Tätern verlief negativ.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

