FW-MK: Dienstbesprechung Löschgruppe Sümmern 2022

Am Samstag, den 26.11.2022 hatte der Löschgruppenführer Marcel Pinkepank sowohl zur internen Dienstbesprechung als auch zur Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Löschgruppe Sümmern in unserem Gerätehaus am Osterloh 24 eingeladen. Die Löschgruppe reflektierte ihre Einsätze und gemeinsamen Momente aus dem Jahr 2022 und es gab einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr. Zusätzlich konnte zur Dienstbesprechung der stellv. Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Ralf Hosenfeld und der stellv. Zugführer Sven Hellnigk begrüßt werden. Zusammen konnte das Duo einige Kameraden befördern und ehren. Die Hochwassermedaille des Landes NRW für die Einsatzbereitschaft beim Hochwasser 2021 erhielten: M. Herzig, M. Mertens und C. Wiedemaier. Befördert wurden die Kameraden N. Steimar zum Feuerwehrmann, C. Koch zum Unterbrandmeister und die Kameraden D. Pigulla und F. Fischer zu Brandmeistern.

