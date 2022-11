Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Mehrere Ölspuren im Iserlohner Stadtgebiet

Iserlohn (ots)

Über den Tag verteilt musste die Feuerwehr Iserlohn mehrere Ölspuren im Stadtgebiet abarbeiten. An der Werkstraße, Hinterm Caller Weg, An der langen Hecke, an der Barbarossastraße und an der Mendener Straße wurden über den Tag verteilt Ölspuren gemeldet. Durch eine Spezialfirma wurden diese fachgerecht beseitigt. Bei der Ölspur an der Mendener Straße wurde die Löschgruppe Stadtmitte zur Unterstützung dazu gerufen. Durch die aufwendigen Reinigungsarbeiten kam es immer wieder zu Verkehrsbehinderungen an den Einsatzstellen.

