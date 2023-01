Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Erst Opfer - dann Beschuldigte Raubopfer steht unter Verdacht des Einbruchs und Raubes

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

In der Nacht zum Freitag, 27. Januar, hatte es die Polizei zwei Mal mit einem 19 Jahre alter Mann zu tun. Zunächst erstattet er eine Anzeige wegen Raubes seines Bargelds. Später nahm ihn die Polizei während der Fahndung nach einem Einbruch und einem Raub in eine Wohnung vorübergehend fest. Bei der Festnahme stellte die Polizei bei ihm die Beute aus der Wohnung sicher.

Nach den Angaben des polizeibekannten 19-Jährigen, hielt er sich am Donnerstagabend (26. Januar) mit einer Gruppe Jugendlicher/Heranwachsender bis gegen 23.35 Uhr beim Marburger Hauptbahnhof auf und man lud u.a. Snap-Chat-Videos hoch. Man verließ den Bahnhofsbereich über den Ortenbergsteg an dessen Ende dann ein Angriff von mindestens drei Personen mit einer zerschlagenen Flasche erfolgt sein soll. Nach Angaben des 19-Jährigen raubten die Angreifer ihm 200 Euro Bargeld aus der Hosentasche. Der Versuch, seine Schultertasche wegzureißen scheiterte jedoch und ihm gelang die Flucht. Bei dem Geschehen erlitt der 19-Jährige eine letztlich im Krankenhaus ärztlich versorgte Schnittverletzung. Die Fahndung nach den in Richtung Schützenstraße/Ortenberg geflüchteten Personen blieb ohne Erfolg. Die Ermittlungen zu dieser Tat dauern an. Wer hat die Gruppe am Donnerstagabend vor dem Bahnhof gesehen? Wer hat das geschilderte Geschehen auf dem Ortenbergsteg gesehen? Die Kripo bittet Zeugen dieser Auseinandersetzung, sich unter Tel. 06421 406 0 zu melden.

Nach derzeitigen Ermittlungen steht der 19-Jährige unter dem Verdacht, unmittelbar von der Polizeistation in die Friedrich-Ebert-Straße gegangen und dort durch ein Fenster in eine Wohnung eingestiegen zu sein. In der Wohnung kam es zu einem Aufeinandertreffen zwischen dem Eindringling und dem 61 Jahre alte Bewohner, den der Täter mit einem Messer bedrohte und der offenbar an der Hand eine später medizinisch versorgte Schnittverletzung erlitt. Der Täter durchsuchte mehrere Sachen und Schränke und nahm zwei Geldscheine mehrere Armbanduhren mit. Die Fahndung der Polizei endete kurze Zeit später am Südbahnhof mit der Festnahme des tatverdächtigen 19-Jährigen. Die Polizei fand bei ihm sowohl die Uhren als auch die Geldscheine. Die Ermittlungen, insbesondere zum genauen Tatablauf in der Wohnung dauern ebenfalls noch an.

Martin Ahlich

